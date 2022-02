Termina la espera: Nintendo Switch ofrece Crunchyroll, su servicio de streaming

Una de las principales demandas de los usuarios de la consola Nintendo Switch era poder ver series y películas desde la pantalla del dispositivo, pero la respuesta de la empresa tardaba demasiado para lanzar este servicio.

Sin embargo, las peticiones de sus usuarios ya fueron escuchadas y llegó Crunchyroll servicio de streaming on demand de Nintendo, en la que se podrá ver sobre todo el materia relacionado con el anime de Pokemón.

“¡Disfruta de cientos de títulos en múltiples idiomas! Incluyendo los éxitos más recientes como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, JUJUTSU KAISEN, My Hero Academia y Tokyo Revengers. También puedes disfrutar de clásicos, como One Piece, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, JoJo’s Bizarre Adventure, ¡y muchos más! Tampoco puedes perderte nuestros Crunchyroll Originals, aclamados por la crítica.”

Así se presenta Crunchyroll dentro de la tienda oficial de Nintendo y que ha causado sensación entre sus clientes.

Si aún no tienes este servicio, se puede tener una prueba gratuita de 14 días, por lo que si quieres ver tus animes favoritos en la consola de manera portátil, ya podrás hacerlo. Si tienes una Nintendo Switch OLED entonces podrás ver anime en su grandiosa pantalla.