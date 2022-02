Madhav Sheth: Escuchamos a los centennials para generar tendencia en smartphones

Una de las compañías de tecnología de consumo de más rápido crecimiento a nivel mundial es realme, la cual se ha convertido en tan sólo tres años en un referente tecnológico para las nuevas generaciones.

Sus productos están dirigidos a los jóvenes con los cuales ha creado una comunidad que ha sido clave en el desarrollo y optimización de sus productos que hoy se caracterizan por ser premium, de calidad y con un diseño innovador que poco a poco están marcando tendencia en el mercado.

Creada y establecida por Sky Li en 2018 y conducida bajo la filosofía o pensamiento Dare to Leap o Atrévete a saltar es hoy la quinta compañía de smartphones más grande.

Madhav Sheth, Cofundador de realme y presidente internacional para la marca, visitó la Ciudad de México y platicó con Publimetro sobre cómo los usuarios son quienes marcan la pauta para el desarrollo e innovación de los smartphones.

"Parte del éxito es tener los partners correctos", afirmó Madhav Sheth. (Himanshubabbar/Cortesía)

¿Qué significa llevar la batuta de esta compañía?

— Una de mis responsabilidades a nivel profesional más importante es que el equipo de cada país tenga una cultura global y respetar la cultura local. La diversidad cultural es muy importante para nosotros, buscamos considerarla antes de acercarnos al mercado y así crear relaciones y confianza. Si nomás trabajas por negocio las cosas no van a funcionar. Como líder mi objetivo entonces es entender la cultura local y entregar un producto de acuerdo a lo que ellos necesitan y buscan.

¿Has convivido con la comunidad de usuarios mexicanos?

— Durante mi estancia en México tuve una sesión de preguntas con los usuarios y en el momento contestamos todas sus dudas. La relación con la comunidad es primordial, cuando ellos me interrogan entiendo qué es lo que me están pidiendo, contesté de 15 a 20 preguntas y lo interesante es que son muy parecidas a las que me hacen en otra parte del mundo sobre actualizaciones, las líneas de tiempo en lanzamientos, los ecosistemas como el 1 + 5 + T y por supuesto, el hecho de que quieren conocerme.

Diseño, innovación y carga rápida son algunas de las características que valoran los usuarios. (Dreamstime)

¿Qué tecnología o función ha sido la más difícil de implementar en sus smartphones?

— La carga rápida porque tenemos que asegurarnos que el desempeño del equipo no se vea afectado por el tiempo de carga. Queremos asegurarnos que no se caliente el equipo, que se cargue de cinco a 10 minutos y que ya cuando esté cargado la experiencia no se tire a la borda y siga funcionando. Todos los equipos tienen un gran reto, pero queremos que disfruten la carga rápida, no regresar al pasado y estar en el futuro. Dar una solución de la cual no hubieran pensado. El feedback es entregar un mejor dispositivo a la gente y decodificar qué es mejor, lo cual es un reto constante en el que no te puedes relajar.

¿Seguirán con su estrategia de boca en boca?

— Somos una compañía global, pero actuamos de manera local, por lo tanto si vamos a continuar con esta estrategia. Más allá del marketing deseamos que los usuarios compartan su experiencia con los amigos y ellos, a la vez, busquen nuestros productos por esa confianza y vean que es útil y que la vida es más fácil.

