Busca conquistar México con una comunicación disruptiva

Ninch Communication Company es una compañía de comunicación independiente, especializada en Top Brands más grande de América Latina. Para saber más de los planes de la compañía y lo que ofrecerá, Publimetro platicó con Noe Chessari, su fundadora y CEO.

Ninch Communication Company Noe Chessari es la fundadora & CEO de NINCH Communication Company. (Cortesía)

¿Qué es Ninch Company Communications?

— Es una compañía de comunicación independiente, especializada en top brands para el público latinoamericano; nos enfocamos en crear comunicaciones integradas y disruptivas para marcas y corporaciones para un impacto integral.

Somos una asociación 100% digital que trabaja desde la estrategia hasta la ejecución en RP y eventos. Nacimos hace 12 años en Argentina, y bueno, fuimos creciendo hacia Latinoamérica hasta el año pasado, para finalmente desembarcar con Ninch Cloud en la Ciudad de México.

Ninch Communication Company Se consolida como una organización creadora de contenidos multiplataformas y experiencias. (Cortesía)

¿Cuál es su objetivo en México?

— Ser la mejor o la mayor agencia trendy, más disruptiva, diferente de la Ciudad de México; este es nuestro objetivo, el cómo poder aportar nuestra mirada distinta en las comunicaciones.

¿Cuál es la oferta diferenciadora en esta industria tan competida?

— Logramos integrar en una misma agencia y a un mismo nivel, como un centro creativo y distal: Ninch podría decirse que son tres agencias distintas en una, con preparación en RP, creatividad y digital.

Nosotros miramos la comunicación como un todo para Ninch, y nuestra mirada está 100% integrada huyendo de esa práctica de ofrecer la comunicación a los clientes como servicios separados, haciendo que tengan que trabajar con tres compañías diferentes y con Ninch se estarían evitando todo esto.

Ninch Communication Company Mantiene presencia en seis naciones latinoamericanas. (Cortesía)

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de la comunicación digital, según tu perspectiva?

— Bueno, el gran desafío que enfrenta la comunicación es lo que yo llamo esta especie como de FOMO (siglas en inglés de fear of missing out “miedo a perderse algo”) que tenemos todos de querer estar en todas las redes que existen para la comunicación y que van apareciendo permanentemente y que de alguna manera solo los comunicadores tenemos que poder ser, digamos, seleccionadores de ese FOMO; y no querer y no pensar querer estar en todas las redes y todos los canales que existen para la comunicación, en todo tiempo y en simultáneo.

Tener como esa mirada estratégica de poder, y realmente entender, qué tipo de redes necesita la marca, en qué momento, para qué tipo de audiencias y no caer en el FOMO de las redes sociales.

Hace rato mencionabas ser alguien disruptivo, ¿cómo se logra ser disruptivo?

— Creo que para ser disruptivo, no es un hecho en sí mismo que ocurra una vez sino que es una práctica, una metodología de vida, una forma de pensamiento, un way of work.

Y para ser disruptivo hay que estar permanente mirando qué es lo que pasa, adaptarnos a las nuevas tendencias, no quedarse con lo establecido, y más en la Comunicación. Esta cambia como lo hace el mundo y es algo que está en constante evolución, según nuestra mirada.

Entonces, para hacer comunicaciones disruptivas lo primero que hay que hacer es aprender a cambiar esos hábitos, y digamos, pensar que nada está establecido.

Ninch Communication Company El equipo de trabajo parte de la idea que nada está establecido. (Cortesía)

Tú fuiste periodista ¿qué consejos nos dejas a los colegas mexicanos para comunicar mejor en esta era digital?

— Yo creo que el periodista, siempre mis respetos y admiración a todos mis colegas, es una formación increíble; pero yo creo que el periodismo, a nivel consejo, es el mejor creador de contenido por excelencia, en cualquier agencia, es un narrador de historias.

La única cosa que podría decirles es que conozcan todas las redes sociales. Los medios tradicionales ya no son los únicos para la comunicación; deben de entender que para mejorar la comunicación, hay que utilizar los canales en los que están las audiencias. Creo que ahí está la clave de todo, entender los códigos de cada nuevo universo compuesto en la era digital.

