App del tiempo de Apple se cae

La aplicación Apple Weather o Tiempo en español ha estado inactiva para muchos usuarios desde poco antes de la medianoche de este 4 de abril. Lo que han reportado millones de usuarios en todo el mundo es que cuando se abre la aplicación, no se muestran datos, aunque hay algunas ubicaciones que sí se muestran debido al caché de los dispositivos.

Algunos usuarios descubrieron que la aplicación de iPhone no tiene datos, mientras que la aplicación Apple Watch funciona normalmente.

Como suele ser el caso con las fallas del servidor de Apple, el panel de estado del sistema de la compañía no muestra el problema. Aunque Weather tiene un diamante amarillo de “problema”, hacer clic en él muestra solo un problema para Alaska.

Durante la mayor parte de esta mañana, la nota de soporte de Apple decía que “las precipitaciones de la próxima hora pueden no estar disponibles para Alaska debido a una interrupción del proveedor de datos”, a pesar de un problema que claramente estaba más extendido. Desde entonces, se actualizó para señalar un problema generalmente continuo no especificado con algunos usuarios afectados a partir de las 23:00 horas de anoche. A partir de las 11:30 horas., hora del este de Estados Unidos, simplemente dice: “Este servicio puede ser lento o no estar disponible”.

Por el momento la app del tiempo sigue funcionando en los dispositivos de pulsera. Foto: wiPowerBand, Inc.

Qué es Dark Sky

Los problemas de la aplicación Weather de Apple se producen solo una semana después de que Dark Sky regresara brevemente. Apple adquirió Dark Sky en 2020, lo cerró y movió algunas de sus funciones a la aplicación Weather.

Cuando la nueva aplicación Weather de Apple está funcionando, tiene algunas mejoras gracias a la integración de Dark Sky, pero muchos aún extrañan la aplicación dedicada Dark Sky. Apple ha agregado alertas de lluvia, pero no puede controlar si desea alertas de lluvia ligera, media o fuerte, lo cual es particularmente irritante en países como Inglaterra, donde llueve mucho. Apple tiene su sede en Silicon Valley, California, donde llueve con poca frecuencia, por lo que los ingenieros de software de Apple probablemente se olvidaron de migrar esa característica esencial de Dark Sky.