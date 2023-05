Elon Musk causa revuelo en Twitter tras anunciar chats de audio y video en la red social

Esta mañana Elon Musk publicó sin ninguna descripción, una imagen con la leyenda: “There is no meme, i love u” (“esto no es un meme, te quiero”). Esto provocó una lluvia de respuestas con comentarios, imágenes y memes.

Lo que Musk publicó:

Entre las respuestas que llegaron al tweet del también CEO de Tesla se pudo apreciar: “Sr. Musk, estoy aquí para preguntarle si sabe lo que acaba de hacer. Si no es así, no dude en responder y con gusto le explicaré. ¡Buen día!”.

“Me pregunto si sabía que Milady es una colección de arte de NFT”.

“El líder más grande de todos los tiempos que nos brindó la plataforma para tener conversaciones abiertas libremente, para expresarnos, sin cerrarnos, y cuando las élites lo persiguieron, él les respondió con un pájaro y una sonrisa”.

Twitter tendrá llamadas de audio y video en la plataforma

Por otro lado, el martes Elon Musk reveló que la red social contará con las opciones de llamadas en audio y video para los usuarios de la red: “Pronto se podrán realizar chats de audio y video desde su cuenta hacia (la de) cualquier (usuario) en la plataforma”, informó en un tweet.

Asimismo, agregó en un comentario que la mensajería de WhatsApp “no es confiable” y aseguró que a partir de este miércoles se comenzará a encriptar los mensajes directos para salvaguardar la privacidad de los usuarios.

Al entrar en operaciones, esta nueva opción de Twitter competiría directamente con los servicios de mensajería gratuitos como Messenger, Telegram o el propio WhatsApp.