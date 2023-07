TweetDeck regresó de las sombras y está disponible para todo el mundo

TweetDeck y el acceso gratuito a su API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, en inglés) regresaron de las sombras y de nuevo están disponibles para los usuarios.

Luego de registrar una serie de fallos en TweetDeck, Twitter anunció la semana pasada la implementación de una versión “mejorada” de esta herramienta, así el recordatorio que pasará a ser una característica de Twitter Blue en agosto. Con ello, la versión original de TweetDeck dejó de funcionar para dar paso a la nueva.

Cuando creías que Twitter no se podía poner peor llega Elon Musk y pone un límite a cuántas publicaciones puedes ver diariamente.

Igualmente, el acceso gratuito a su API dejó de estar disponible en el mes de febrero de este año, cuando la compañía indicó que los usuarios dejarían de poder utilizar tanto las versiones v2 como v1.1 de la API de Twitter forma gratuita, ofreciendo en su lugar un nivel básico de pago.

Ahora, apenas unos días después del cambio a la nueva versión de TweetDeck, la versión original vuelve a estar disponible para los usuarios y, además, también se ha vuelto a ofrecer el acceso gratuito a la API.

En cuanto a TweetDeck, se dio de nuevo acceso a la versión anterior. Para ello, los usuarios pueden hacer el cambio desde la configuración de la cuenta, donde tan solo deben seleccionar la opción “volver a la versión anterior de TweetDeck”, en la pestaña de ‘Versión de TweetDeck’, tal y como comprobó Publimetro.

TweetDeck regresó para todos los usuarios (Especial)

Asimismo, al hacer el cambio la ‘app’ especifica que, en caso de volver a la versión previa, los usuarios podrán retornar a la nueva versión en cualquier momento. Igualmente, también se ofrece la opción de salir definitivamente del nuevo TweetDeck.

En cuanto a la API, el desarrollador de la ‘app’ de Twitter Harpy, Roberto Doering, comentó a través de una publicación en GitHub que “por el momento” Harpy está funcionando mediante el uso de la API v1 heredada de Twitter.

Explicó que se actualizó el perfil de usuario para “utilizar la antigua API v1, en lugar de la API v2 que no es gratuita, para que los perfiles vuelvan a funcionar”. No obstante, Doering también señaló que este cambio “no significa que Harpy se mantenga nuevamente, lo más probable es que Twitter cierre el acceso a su API heredada nuevamente pronto”, finalizó.