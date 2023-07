Artista italiano se inspira en Milán para diseñar smartphone

En los últimos años, el vínculo entre las empresas de tecnología y los diseñadores se ha estrechado. Grandes compañías telefónicas se han asociado con reconocidos diseñadores para crear productos únicos y especiales, así hemos podido ver desde 2007 como LG se unió a Prada para crear un teléfono inteligente premium que impulsó el diseño y la estética del dispositivo o vimos al gigante de Corea, Samsung colaborar con la marca de moda alemana Hugo Boss para su teléfono F480 y después para el Android Galaxy Ace.

LG y su colaboración con Prada. (Especial)

También Motorola se asoció con la casa de moda italiana Dolce & Gabbana para hacer la versión chapada en oro de la edición limitada del Motorola V3, dicho dispositivo inteligente fue visto como el primer teléfono plegable y un producto aspiracional.

La unión de Motorola con Dolce & Gabbana dio como resultado este llamativo smartphone. (Especial)

Y es que ahora los usuarios no solo se fijan en las características tecnológicas de un celular sino también en su diseño que es su cara de presentación y que eleva también el status de quien lo porta.

Este año también vimos nacer varias colaboraciones como la de Huawei con la diseñadora Vanessa Drummond y la más reciente llegó de la mano de Matteo Menotto con el realme 11 Pro Plus inspirado en las calles de Milán.

Te interesa: Un festival para los amantes de las hamburguesas

Samsung y Hugo Boss unieron creatividad. (Especial)

Y para hablar de esta colaboración y cómo el diseño en celulares se ha convertido en una tendencia platicamos con Jesús Mejía, PR manager de realme México.

¿Qué tanta prioridad se le da hoy en día al diseño en un celular?

— Creo que es una tendencia y se relaciona en cómo la gente ha cambiado la manera en que ve su smartphone. Si bien antes los primeros teléfonos que teníamos eran análogos, sencillos, no llamativos era porque en aquel entonces las personas solamente se preocupaban por tener mensajes de texto y cosas básicas. Actualmente, no sólo quieren tener un teléfono con buenas cámaras y gran procesador sino también el diseño tiene mucho que ver, de ahí que surgieran las carcasas, para darle mayor visibilidad y adaptarlo a la personalidad del usuario. Ahora las marcas crean diseños exclusivos que marcan tendencia, pero también que resulten atractivos, ya no buscas un teléfono sólo por sus características, sino también por su diseño.

Este dispositivo ofrece también un gran rendimiento. (Cortesía)

Por ejemplo, nuestros seguidores siempre nos dicen qué aspectos buscan en un celular y en ese sentido, el tema del diseño es una constante, ya no quieren algo plastificado o de baja calidad, sino buscan elementos con buenos materiales, brillo, colores llamativos que lo hagan ver más premium, incluso desde la gama de entrada. Y eso es algo que nosotros hemos hecho bastante bien en cada teléfono, incorporamos esa parte del diseño, incluso aunque sea un teléfono de cinco mil pesos. Realmente sí importa mucho el impacto que tiene en la vida de las personas y si le sumamos todos los adicionales que la nueva tecnología nos da le estamos ofreciendo al usuario un plus y obviamente, eso nos convierte en una de las primeras opciones cuando la gente piensa en cambiar su smartphone.

Lee también: Carreras que no sustituirá la Inteligencia Artificial

Matteo Menotto diseñó un teléfono elegante y sofisticado. (Cortesía)

— ¿Desde cuándo vienen trabajando con diseñadores?

Hemos colaborado con varios. Por ejemplo, en algún momento trabajamos con el diseñador de Hermes, Naoto Fukasawa que se encargó de hacer el GT 2 Pro y el GT Master Edition. No sólo hemos tenido colaboraciones con diseñadores sino también con músicos como The Chainsmokers, entre varios más que han participado en la parte del desarrollo de ciertos productos de la marca para darle este toque distintivo.

Innovación premium tanto en fotografía como en diseño. (Cortesía)

Una colaboración de lujo

Cuando se trata de un nuevo producto, realme se caracteriza por trabajar en tres aspectos: la innovación, la calidad y el diseño. Por ello, para su último lanzamiento, el realme 11 Pro Plus, esta compañía quiso estar a la vanguardia e invitó al arquitecto y diseñador italiano Matteo Menotto a colaborar en su último teléfono insignia.

Menotto actualmente es jefe de estampados y accesorios textiles en Bulgari y ha trabajado también en la moda para marcas como Chanel o Gucci, por lo tanto, hacer el diseño de este smartphone representó para él todo un reto porque le permitió abrir su visión creativa y transportarla a un objeto que ya forma parte de la vida de todos. Menotto tomó la ciudad de Milán como su fuente de inspiración y plasmó sus iconos, colores y símbolos en la funda principal del teléfono.

Así cuando tengas en las manos este smartphone podrás ver su espíritu ecléctico que encarna y mezcla elementos, arquitecturas y referencias pertenecientes a distintas épocas y estilos, creando un ambiente único y especial.

¿Cuéntanos sobre esta colaboración con Matteo Menotto?

— Matteo Menotto quiso retratar cómo se ven las calles de Milán cuando cae el amanecer, es decir cómo el sol baña los edificios, por eso el color beige del teléfono. La línea que se dibuja a la mitad es el horizonte iluminado, digamos que en el centro del teléfono tienes al sol que baja, ilumina esa calle larga y que se complementa con el color beige a los lados. Es un concepto bastante loco al explicarlo, pero tiene mucho sentido cuando ves el teléfono y ves también el color dorado en los lentes. En los bordes observarás esta textura metalizada dorada que hace alusión a la joyería de lujo. El teléfono también viene en color verde que representa ese oasis y cómo el sol también ilumina la parte de la naturaleza porque en Italia hay muchas zonas verdes y vegetación.

Te interesa: Cinco consejos para que tu mejor amigo sea feliz como Snoopy

Por último, ¿podemos decir que ahora los smartphones pueden conjugar, tecnología, diseño y funcionalidad?

— Sí, realmente este tipo de ediciones maestras vienen en la gama premium como en la serie GT. En esta ocasión, nosotros lo estamos incorporando a la serie de gama media alta y esto es justo parte de una estrategia donde queremos darle al usuario un valor agregado sin importar el segmento en el que se encuentre y esto tiene que ver justo por los comentarios de los usuarios que cada vez se fijan más en el diseño y cada vez quieren equipos más llamativos.

La piel vegana verde también encarna los colores del sol en ambos lados de la calle, capturando el hermoso amanecer de Milán. (Cortesía)

Características

El realme 11 Pro+ no solo sobresale por su estética, sino que también ofrece un rendimiento excepcional. Es el primer teléfono en el mundo en contar con una cámara SuperZoom de 200MP, llevando la fotografía móvil a un nivel completamente nuevo. Con un zoom sin pérdida de 4×, permite capturar imágenes de ultra alta resolución a distancia.

Además, su función Auto-zoom inteligente ajusta automáticamente el encuadre para obtener tomas perfectas con un solo toque esto te ayudará a que las capturas que hagas en movimiento sean más nítidas, así darás el toque perfecto para capturar los detalles de ese look que tanto te gusta o el movimiento perfecto del vocalista de tu banda favorita en pleno concierto.

Su pantalla curva de 120 Hz, certificada por TÜV Rheinland, reduce la fatiga visual y protege los ojos de los usuarios. Además, su potente configuración incluye hasta 24 GB de RAM dinámica, almacenamiento de 512 GB y un procesador gamer Mediatek 7050 5G, que garantizan un rendimiento fluido y una experiencia de uso sin interrupciones.