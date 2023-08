TikTok tiene la opción de rechazar las sugerencias personalizadas de su ‘feed’

TikTok ha diseñado un ‘feed’ de recomendaciones específico para los usuarios europeos, que podrán desactivar la personalización para descubrir vídeos por su popularidad, así como una nueva opción de denuncia de contenido ilegal, para adaptar el servicio a Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

La Ley de Servicios Digitales introduce nuevas obligaciones para las plataformas y los intermediarios de servicios digitales para la creación de un entorno en línea más seguro y responsable con los usuarios y la sociedad en su conjunto.

Aunque la DSA entró en vigor en noviembre de 2022, contempla un plazo para que las empresas implicadas adaptaran sus servicios, a más tardar el 17 de febrero de 2024, momento en que será plenamente aplicable.

En este marco, y para cumplir con la nueva legislación europea, TikTok ha anunciado que implementará una nueva opción de denuncia, para que los usuarios puedan informar de contenido que creen que es ilegal, incluso si se trata de anuncios.

Esta herramienta estará disponible solo para la comunidad de usuarios del Espacio Económico Europeo, quienes verán un listado con distintas categorías para elegir la que más se ajuste al contenido denunciado, como discurso de odio, acoso o crimen financiero.

Un visitante camina frente al módulo de exhibición de TikTok en la feria de videojuegos Gamescom, el 25 de agosto de 2022, en Colonia, Alemania. (AP Foto/Martin Meissner, Archivo) AP (Martin Meissner/AP)

“El contenido que se denuncie por ser ilegal se revisará primero de acuerdo con nuestros Lineamientos de la comunidad y se eliminará globalmente si viola las políticas de TikTok”, informan desde la compañía en su blog oficial.

Un equipo de moderadores revisará el contenido y en caso de no violar las políticas de la red social, determinarán si viola las leyes del país donde se ha denunciado y en caso afirmativo, restringir solo en él el acceso a la publicación.

El autor de la publicación y la persona que lo denunció recibirán una notificación sobre la decisión adoptada, que podrán apelar si no están de acuerdo.

La compañía también ofrecerá “una gama más amplia de decisiones de moderación de contenido” en Europa, lo que incluirá compartir los motivos por los que una publicación no es elegible para la recomendación o si la decisión la ha tomado una herramienta de moderación automatizada.

Captura de pantalla TikTok Music

Asimismo, y en relación con el ‘feed’ de recomendaciones, la compañía ha confirmado que habrá una versión adaptada solo para la comunidad de usuarios europeos, con la posibilidad de desactivar la personalización.

“Los feeds For You y LIVE mostrarán vídeos populares de los lugares donde viven y de todo el mundo, en lugar de recomendarles contenido en función de sus intereses personales”, detalla la compañía. Lo mismo ocurrirá con los resultados de la búsqueda no personalizada.

Los ‘feeds’ de seguidores y amigos, por su parte, seguirán mostrando los contenidos de los creadores a los siguen, pero lo harán en un orden cronológico en lugar de basarse en el perfil del espectador.

Un último cambio para adaptarse a la legislación europea afecta las cuentas de usuarios menores de edad. En concreto, a los usuarios de entre 13 y 17 años, a quienes no se mostrará publicidad personalizada basada en sus actividades dentro o fuera de TikTok.