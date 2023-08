¿Qué significa MDG en WhatsApp y por qué lo mandan los jóvenes?

WhatsApp es una de las principales herramientas para compartir información de forma inmediata y esa celeridad también se refleja en los mensajes cotidianos, mismos que cada vez más se envían abreviados.

El tiempo no perdona y la modificación al lenguaje es una constante en redes sociales, donde encontramos palabras como OMG (oh my god), LOL (abreviatura de reirse a carcajadas) y MDG pero, ¿qué significa?

También puedes leer: WhatsApp generará ‘stickers’ con ayuda de IA y la descripción del usuario

Esta abreviatura significa “Mensaje Directo grupal”, lo cual significa que una persona quiere hablarte en un chat privado.

captura de pantalla con abreviatura en Whatsapp (Captura de pantalla)

Las redes sociales facilitaron una nueva forma de escribir combinada entre emojis y mensajes de textos, pues éstos últimos se podían escribir omitiendo algunas vocales o sustituirlas por números ya que había un número limitado de caracteres para poder enviar un antiguo SMS.

¿Qué abreviaciones utilizan en redes sociales?

OMG: Oh my God (Oh Dios mío)

LOL: Laughing out loud (Riendo a carcajadas)

WTF: what the f*ck (Oh Dios mío, qué ching...)

BTW: By the way (Por cierto)

FYI: For your information (Para tu información)

IMO: In my opinion (En mi opinión)

TBT: Throwback Thursday (jueves de volver al pasado)

ABR: Abrazo

BYE: Adiós

BZ: Besos

CHAU: Adiós

CU: Hasta luego

FDS: Fin de semana

FT: FaceTime

LO: Lo siento

MD: Me encanta

NMT: No me molesta

NVM: No importa

TTQM: Te quiero mucho

VLA: Vale

X: Por

XD: (sinónimo de emoji que se ríe con los ojos cerrados)

ZP: Por favor

El uso constante de estas abreviaciones o escrituras dificulta la conversaciones con personas mayores que quienes los envían, sin embargo el uso de imágenes, gifs o videos ayudan a comprender mejor el mensaje que se envía y permite una mayor interacción entre los usuarios.