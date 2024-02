Esta es ‘Sora’: la nueva herramienta de OpenIA para crear videos instantáneos

Los alcances de la IA cada vez dejarán más de sorprendernos. Desde generadores de imagenes o textos hasta incluso audios, la nueva tecnologia preocupa tanto como maravilla, ya que puede ser usada para cualquier tipos de fines.

Ahora, la empresa creadora de ChatGPT ha presentado este jueves su más nuevo salto a la inteligencia artificial generativa: una herramienta que crea al instante videos cortos en respuesta a órdenes escritas.

¿De qué se trata ‘Sora’, el nuevo generador de OpenAI?

La compañía de Sam Altman, lanzó ‘Sora’, su nuevo generador de videos a partir de textos. El de OpenAI no es el primero de su clase pues compañías como Google, Meta y Runway ML ya han presentado tecnologías similares.

La alta calidad de los videos mostrados por OpenAI, algunos de ellos creados después de que su director general, pidiera a los usuarios de las redes sociales que enviaran ideas para guiones escritos, terminó asombrando los observadores aunque también despertó, como era de esperarse, temores sobre sus implicaciones éticas y sociales.

Un fotógrafo independiente asentado en Nueva Hampshire sugirió en X “una sesión de cocina dirigida por una abuela influencer que enseñe a preparar ñoquis caseros en una rústica cocina rural de la Toscana con iluminación cinematográfica”. Poco después, Altman utilizó su herramienta para responder con un video realista que representaba lo que la sugerencia describía.

Hay que mencionar que la herramienta aún no está disponible para el público, y OpenAI ha revelado poca información sobre cómo se creó. La empresa, que ha sido demandada por algunos escritores y por The New York Times por utilizar obras protegidas por derechos de autor para entrenar a ChatGPT, tampoco ha revelado qué imágenes y fuentes de video se utilizaron para entrenar a Sora.

Ante la negativa alrededor de la inteligencia artificial, de la cual OpenAI es una de las empresas lideres en el tema, la compañía con sede en San Francisco afirmó en su blog que está colaborando con artistas, legisladores y otros profesionales antes de hacer pública la nueva herramienta.

“Estamos trabajando con ‘equipos rojos’ —expertos en ámbitos como la desinformación, los contenidos que incitan al odio y los prejuicios— que pondrán a prueba el modelo”, explicó la empresa. “También estamos construyendo herramientas para ayudar a detectar contenido engañoso, como un clasificador que pueda indicar cuando un video ha sido generado por Sora”.