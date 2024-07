¿Por qué todo el mundo quiere aparecer en la cuenta de TikTok de Publimetro México?

El consumo de contenido ha cambiado en los últimos años, así como los hábitos de los ciudadanos. Desde que reventara Facebook, Vine o Snapchat, Publimetro siempre ha estado innovando y gracias a eso hoy tiene una de las plataformas más fuertes en TikTok. Concretamente, la cuenta @publimetromx ya acumula 2.5 millones de seguidores y 319 millones de visualizaciones del perfil, con videos que cuentan con cerca de mil millones de reproducciones en la red social más de moda entre las audiencias jóvenes. Con estos números, Publimetro México (@publimetromx) es el diario en México con más seguidores en TikTok.

Para ello, Publimetro México ha invertido en su equipo de vídeo social, con el objetivo de construir una audiencia fuerte, lo que “nos ha permitido comprender en profundidad qué contenido funciona para nuestra audiencia”, señala José Lebeña, director editorial de Publimetro México.

En este sentido, @publimetromx y su equipo saben que los hábitos de consumo de noticias han cambiado: “se lee menos y la gente se informan con flashes de videos. Las noticias ahora son como un snack”, señala Lebeña. En este sentido, considera que el poder informar de forma más concisa y con visiones más metropolitanas, alejadas de la visión política y más acercada a los ciudadanos ayudará a incrementar el consumo. “Todo el mundo dice que está ganando con la estrategia del click pero lo cierto es que quizás desaparezcan antes las ligas que las tiendas de libros”, reitera. Esto porque, según el periodista hispanomexicano, la guerra de los clicks masivos ha terminado por perjudicar a la originalidad y la calidad de los contenidos, en vez de “escribir menos contenido de mejor calidad, pero a partir de los datos”.

“Las noticias ahora son como un snack” — José Lebeña, director editorial de Publimetro México

“Tenemos que escribir menos, con más calidad y ser más originales para poder transformar un texto en video y viceversa, vuelvo a lo mismo, conseguir que una información o contenido se convierta en nuestro snack noticioso del momento”, señala en su visión de transformación digital.

En este proceso de optimización, Lebeña —pionero en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en un diario mexicano— asegura que es fundamental contar con un equipo convencido en que el uso de la IA es esencial como herramienta para la generación de contenido o simplemente para corregir o editar textos. “Pensar en evolución no es una opción, es una obligación”, y prosiguió: “la IA no nos quitará el trabajo como piensan muchos, solo lo perderán quienes no la conozcan o la usen. Esa es la realidad”.

Cinco razones por las que todos quieren aparecer en el TikTok de Publimetro México