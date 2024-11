Apple borrará copias de seguridad de iCloud: Estos son los modelos de iPhone y iPad afectados

Apple ha anunciado que comenzará a eliminar copias de seguridad antiguas de dispositivos iCloud que utilicen una versión de sistema operativo anterior a iOS 9, por lo que los usuarios deberán descargarlas y almacenarlas localmente para poder conservar sus datos o realizar una copia de seguridad manual mediante un dispositivo Mac o PC con iTunes.

¿Cuándo se eliminarán las copias de seguridad de iCloud en iPhone y iPad con iOS 9?

De cara a alinearse “más estrechamente” con sus requisitos mínimos de ‘software’, entre los que se incluyen las condiciones mínimas del sistema para poder acceder a todas las funciones de iCloud, la tecnológica ha compartido que procederá a eliminar las copias de seguridad de dispositivos iPhone y iPad más antiguos.

En concreto, esto se debe a que, a partir del 18 de diciembre, las copias de seguridad en iCloud requerirán que el dispositivo utilice una versión de sistema operativo iOS 9 o posterior para poder hacer uso de este servicio y almacenar los datos de los usuarios.

¿Por qué se eliminarán las copias de seguridad en dispositivos iOS 9?

Así lo ha explicado Apple en un comunicado en su página de soporte, donde ha detallado que, hasta la fecha mencionada, los usuarios podrán utilizar el servicio con normalidad. Sin embargo, después del 18 de diciembre, los datos de las copias de seguridad que tengan almacenadas se eliminarán, a menos que se actualice a una versión posterior del sistema operativo.

Es decir, en caso de que el dispositivo disponga de una versión de sistema operativo comprendida entre iOS 5 e iOS 8, no podrá crear nuevas copias de seguridad. Igualmente, los usuarios no podrán acceder a los datos recogidos en las copias de seguridad ya existentes en el dispositivo.

Con todo ello, Apple ha puntualizado que, si no se puede actualizar el dispositivo a una versión iOS 9 o posterior, los usuarios pueden recurrir a hacer una copia de seguridad manual a través de un Mac o PC con iTunes o Finder. Asimismo, ha recordado que todas las aplicaciones, datos y contenidos permanecen en los dispositivos iPhone y iPad de forma local.

¿Qué modelos de iPhone y iPad eliminarán las copias de seguridad de iCloud?

La versión más reciente del sistema operativo iOS es la 18.1. No tendrás ningún problema, por lo que no se eliminarán las copias de seguridad antiguas en los siguientes modelos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 y iPhone 14 Plus.

Tampoco se eliminará la información almacenada en iCloud de los siguientes modelos iPad Pro (M4), iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación o posterior), iPad Pro de 11 pulgadas (1.ª generación o posterior), iPad Air (M2), iPad Air (3.ª generación o posterior), iPad (7.ª generación o posterior) y iPad mini (5.ª generación o posterior).