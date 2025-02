Paso a paso para saber si alguien te bloqueó en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más populares a nivel mundial y como en cualquier otra plataforma, también existe la opción de bloquear a otros usuarios, lo que impide que puedan ver publicaciones, enviar mensajes directos o interactuar de alguna manera con un perfil. Pero, ¿cómo saber si realmente alguien te ha bloqueado? Aquí te presentamos varios métodos que te ayudarán a descubrirlo:

1. Búsqueda directa del perfil del usuario

Uno de los métodos más sencillos para saber si te han bloqueado es colocar el nombre del usuario en la barra de búsqueda de Instagram. Para ello, sólo debes abrir la aplicación y escribir el nombre de usuario exacto de la persona que sospechas que te bloqueó. Si al buscarlo no aparece su perfil en los resultados, es probable que te haya bloqueado, aunque también podría ser que su cuenta haya sido eliminada o suspendida.

2. Verificar la sección de mensajes directos

Si previamente tuviste conversaciones privadas con la persona que sospechas que te bloqueó, puedes verificar si su cuenta sigue activa a través de los mensajes directos de Instagram (DMs). Dirígete a la sección de mensajes directos en la aplicación, busca la conversación con esa persona y observa si su nombre aparece con su foto de perfil.

Si en lugar de su foto de perfil ves el texto “Usuario de Instagram” y no tienes opción para seguirlo, es muy probable que te haya bloqueado. Además, si ya no puedes interactuar con el perfil, como enviarle un mensaje o ver sus fotos, esto no da lugar a dudas, has sido bloqueado.

3. Intentar acceder a su perfil desde la versión web

Otra opción es intentar visitar el perfil de la persona desde la versión web de Instagram. Abre un navegador y escribe la dirección de su perfil en la barra de direcciones, usando la siguiente estructura: www.instagram.com/nombredeusuario (reemplazando “nombredeusuario” por el usuario de la persona que sospechas te bloqueó).

Si puedes acceder a su perfil sin iniciar sesión, pero no puedes hacerlo desde tu cuenta, es casi seguro que has sido bloqueado. Si no puedes ver su perfil en ninguno de los dos casos, puede que la cuenta haya sido eliminada o suspendida por Instagram.

4. Revisar interacciones pasadas

Si alguna vez interactuaste con la persona que sospechas que te bloqueó (como en comentarios, “me gusta” o fotos etiquetadas), puedes revisar si estas interacciones siguen visibles en tu perfil. Si los comentarios y “me gusta” que esa persona dejó en tus publicaciones han desaparecido, es una señal clara de que te bloqueó. Además, si has sido etiquetado en alguna foto o publicación en la que esa persona también participó, es probable que la etiqueta haya desaparecido.