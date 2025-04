¿Qué significa tener una racha en TikTok y cómo evitar que se vuelva gris?

La racha es una funcionalidad dentro de la aplicación TikTok, simbolizada por una mascota digital que se desarrolla con el paso de los días. Su propósito es mostrar con quiénes interactúas con más frecuencia en la aplicación.

Lo que inició como una sencilla acción de conexión ha progresado hasta transformarse en una tarea cotidiana para innumerables usuarios. Esta evolución ha dado lugar a la creación de memes y videos virales que incluyen expresiones como: “para la racha”, empleadas en todo tipo de clips.

Sostener la racha ha afectado incluso a las amistades, provocando presión social con expresiones tales como: “Relajado, porque ya activé la racha por hoy; si se pierde, no es mi culpa” o “El que haga perder la racha, me debe uno de estos”. Esto ilustra cómo una dinámica sencilla se ha convertido en un acto simbólico dentro de las interacciones en el mundo digital.

ARCHIVO - El logotipo de TikTok en un teléfono frente a una pantalla de computadora que muestra el sitio de la plataforma, el 14 de octubre de 2022, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo) AP (Michael Dwyer/AP)

¿Se gana algo con la racha?

Aunque TikTok no ofrece compensaciones formales por conservar la racha activa, ciertas empresas han empezado a proporcionar incentivos basados en la cantidad de días de racha. Los usuarios tienen la oportunidad de disfrutar de descuentos o promociones en establecimientos como restaurantes, tiendas y cafeterías, lo que le da un valor tangible a esta actividad en línea.

¿Qué es exactamente la racha?

Es una mascota virtual cuyo desarrollo depende del grado de interacción entre los usuarios. En caso de no enviar mensajes durante 24 horas, la racha se torna “en gris”. Si no se reanuda en un máximo de 48 horas, la racha se desvanece. No obstante, se puede restaurar si la interacción anterior fue frecuente.

¿Cómo hacer crecer tu mascota?

Aviso : incremento de 1 punto en el crecimiento

: incremento de 1 punto en el crecimiento Imagen o video : aumento de +4 puntos

: aumento de +4 puntos Publicar en conjunto: +2 puntos (si las dos personas comparten dos publicaciones).

Estados de evolución de la mascota

Color amarillo : 3 días

: 3 días Mezcla de amarillo y rojo : 10 días

: 10 días Rojo : 30 días

: 30 días Morado: Cien días

TikTok ha comunicado que está en proceso de crear nuevos diseños para su mascota digital, porque numerosos usuarios ya han llegado al nivel más alto disponible en este momento.

Conexión más allá de lo digital

Pese a que pueda parecer simplemente un pasatiempo o costumbre, la racha simboliza para numerosos usuarios una manera de preservar relaciones de amistad, aunque no siempre implique interactuar de manera directa. En una sociedad que se digitaliza a pasos agigantados, estas prácticas evidencian cómo los vínculos sociales adquieren nuevas expresiones en el entorno virtual.