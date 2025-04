Pon a prueba tus conocimientos sobre Mark Zuckerberg con este quiz

Bajo el liderazgo de Mark Zuckerberg, Facebook, la compañía, se ha transformado en Meta Platforms, uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes a nivel global, que además incluye a plataformas con cientos de millones de usuarios cada una: WhatsApp e Instagram.

Su más reciente ambición incluye la creación de un “metaverso”, un espacio digital colectivo centrado en la realidad virtual y aumentada, aunque se ha visto retrasado con la irrupción de la inteligencia artificial. A pesar de estos desafíos, Zuckerberg ha mantenido su posición como CEO de la compañía, guiándola a través de períodos de expansión y cambios, y se mantiene como una de las figuras más ricas e influyentes del mundo. Pon a prueba tus conocimientos sobre Mark Zuckerberg.

1. ¿En qué año nació Mark Zuckerberg?

a) 1983

b) 1984

c) 1985

2. Su segundo nombre es:

a) Elias

b) Elmer

c) Elliot

3. ¿En qué universidad estudió?

a) Harvard

b) Yale

c) Stanford

4. Se matriculó en estas carreras, aunque no concluyó sus estudios:

a) Ciencias de la computación y astronomía

b) Ciencias de la computación y psicología

c) Ciencias de la computación y física

5. ¿En qué año creó la red social Facebook?

a) 2003

b) 2004

c) 2005

6. Nombre de la película que cuenta el ascenso de Mark Zuckerberg desde que era un estudiante universitario hasta que se convirtió en una estrella de internet:

a) Mi vida

b) Facebook

c) La red social

7. Año en que contrajo matrimonio con Priscilla Chan:

a) 2012

b) 2013

c) 2014

8. ¿Cuándo cumple años?

a) 14 de marzo

b) 14 de abril

c) 14 de mayo

9. Año en que fue nombrado “Persona del Año” por la revista Time:

a) 2010

b) 2011

c) 2012

10. No tiene hijos, pero tiene esta cantidad de hijas:

a) 1

b) 2

c) 3

11. Estado de la Unión Americana en el que está construyendo un búnker postapocalíptico:

a) Alaska

b) Hawaii

c) Nevada

12. Con una fortuna de unos 230.000 millones de dólares, ¿qué posición ocupa en la lista de “Las Personas Más Ricas del Mundo” que la revista Forbes dio a conocer a inicios de 2025?

a) segundo lugar

b) tercer lugar

c) cuarto lugar

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 a / 4 b / 5 b / 6 c / 7 a / 8 c / 9 a / 10 c / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Sabías que Mark Zuckerberg fundó Facebook?

5-8 Intermedio: Buen trabajo, aunque no puedes considerarte experto o fan de Mark Zuckerberg.

9-12 Avanzado: ¡Excelente! No cabe duda que has leído mucho acerca de su vida.