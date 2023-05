Maestra deja su profesión y se convierte en edecán para cobrar cinco veces más

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo, por eso, muchas personas crean contenido para este portal con la intención de sumar miles de reproducciones y volverse viral, tal como Azucena, una maestra que consiguió atraer la atención de los internautas al asegurar que del su profesión para convertirse en edecán y ganar más dinero.

“Estudiando para ganar $70 pesos por hora aproximadamente”, es el texto que puso la docente en la grabación donde se leve con el uniforme de la escuela, para después mostrar una serie de vides donde se ve su nueva profesión: “Ganando 5 veces más por hora o haya más de edecán”.

Azucena mostró las diversas dinámicas en las que ha trabajado, asimismo, no aclaró si ya dejó de impartir clases y dedicarse en tiempo completo al modelaje y promoción de productos. Hasta el momento, el clip suma más de 200 mil reproducciones en el portal chino.

“Lo importante es hacer más fuentes de ingresos”, “Me pasó algo parecido, estudié marketing pero me volví modelo y gano lo de un mes en un trabajo normal en una semana jajaja”, “soy maestro, pero no soy bonito”, o “70 pesos? Ah cañón, no es de 32 pesos la hora? jajaja”, son algunos de los comentarios colocados por diversos usuarios.