¡En su día! Descubren a maestros tomando en escuela de Morelia

Los profesores son personas encargadas de velar por la educación de todos sus alumnos. Algunos adolescentes toman a estas personas como inspiración, por eso, es importante impartir los mejores modales y conocimientos a los jóvenes. Desafortunadamente, en las últimas horas comenzó a popularizarse un video en el que se expone a un grupo de docentes realizando una fiesta improvisada, con alcohol, al interior de una escuela.

La cuenta Qué Poca Madre, subió la grabación de dos minutos que muestra la discusión entre un padre de familia y los implicados: “Buenas noches, ¿por qué no nos invitan a la fiesta?”, fue lo primero que escucharon los maestro a la hora de ser descubiertos. Uno de los profes intentó hablar, de manera tranquila, con quien se identificó como “presidente de la Mesa Directiva del turno matutino”.

Es así como sorprendieron a estos profesores echando chela dentro de una escuela en #Morelia, #Michoacán. Ya andaban festejando el día del maestro. pic.twitter.com/Dx9TBFRdcU — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) May 13, 2023

Una maestra decidió tomar las cosas con humor y le respondió “Véngase”, mas el papá no deseaba unirse a la convivencia, él quería respuestas sobre los hechos “¿Apoco estas son instituciones para hacer eso?”.

Entre la discusión una docente le explicó al padre de familia que no estaban haciendo desorden: “¿Entonces, se puede tomar, maestra?”, replicó el hombre. Los maestros decidieron salirse de la institución y pidieron disculpas , pero el hombre aseguró que la grabación ya la habían visto los vecinos de la zona.

