Mujer busca novio durante concurso de perreo en “show infantil”

Los payasos son catalogados como personas que sacan sonrisas a los más pequeños; sin embargo, hay muchos comediantes que mantienen su vestimenta y pintura para alegrar a los adultos, tal como ‘Brincos Dieras’, quien se volvió viral por juntar más de 30 mil pesos para una abuelita mesera.

Te recomendamos: ¿Qué dijo? Ricardo O’Farrill reaparece en redes sociales con contundente mensaje

Roberto Carlo, nombre del humorista, volvió a ser tendencia por el concurso de perreo que organizó durante su presentación en Hermosillo. Una de las presentes decidió grabar la competencia y la subió a su cuenta personal de TikTok, donde la participante se robó toda la atención de los internautas.

El payaso provocó las risas de todos los asistentes con lo que ocurría al momento, dejando en claro que las bromas no eran para menores de edad. Roberto cuestionó a las concursantes si tenían pareja, a lo que la mayoría respondió que no. Todo el suceso se dividió en tres partes que están disponibles en el perfil de Argelia Ceballos.

“La de verde tapando los ojos a su esposo”, “Todos viendo a la chava y yo viendo cómo ponen los efectos con virtual dj”, “Que considerado Brincos, pidiendo repetición para los que no pudieron apreciar su talento”, o “Pasen el insta de la chica de leggins negros”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.

Sigue leyendo: ¿Un escándalo más? Jefa de Ferrari genera tensión amorosa con Checo Pérez

Roberto Carlo es un payaso de 50 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León. Al inicio de su carrera era conocido como ‘Tongorito’ y se presentaba en fiestas y eventos sin invitación ni recibir un pago, mas hoy en día es uno de los payasos más populares en el norte.