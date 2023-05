¿Son gemelas? Ella es la Karely Ruiz de Ecatepec que está rompiendo las redes

Karely Ruiz es una creadora de contenido para adultos que siempre está en el ojo del huracán. Desde filtraciones de contenido íntimo, hasta nuevas relaciones amorosas, la joven de 22 años no para de ser tendencia, sin embargo, la nacida en Nuevo León pasó a ser segundo plano al popularizarse su gemela de Ecatepec.

Lucy Rojo, nombre de la “gemela” de Karely, es una tatuada de Ecatepec que fue entrevistada por el creador de contenido Jérico MX. En la conversación, la mujer expresó que lleva tres años realizado tatuajes en su local . Con respecto a su parecido con la influencer, la mexiquense aseveró que “Mi esposo fue el primero que me lo dijo, yo no sabía quién era, ni que él la seguía. Me la enseñó y dije ‘más o menos’ pero antes de que ella se hiciera sus arreglitos”.

Algunos de los vecinos de Lucy comenzaron a pedirle fotos y rápidamente se llenó de fans, mas todo explotó cuando comentó una publicación de Ruiz: “Ahí se desató todo. Tuvo muchas reacciones el comentario. De ahí la gente se comenzó a robar mis fotos y se viralizaron. Me han pedido fotos y me reconocen, me he sentido hasta famosa” , contó al creador de contenido.

