Con vestimenta de civil, policía de la CDMX enamora a usuarios de TikTok

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el mundo, por eso, las autoridades despliegan una gran cantidad de elementos de seguridad para mantener un orden y que prevalezca la seguridad. Pese a existir muchas críticas del abuso de autoridad que suelen hacer, en las últimas horas una uniformada se robó la atención de todo el internet.

Karla es una usuaria de TikTok, que al igual que muchos otros, decidió mostrar a que se dedica. Sí, la joven de solo 22 años forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, así lo dio a conocer en un breve video de solo 10 segundos en el que porta el uniforme de la dependencia de seguridad pública.

La internauta también comparte su talento para perrear, asimismo, muestra cómo es su vida de civil y qué es lo que más le gusta realizar en sus tiempos libres. Karla cuenta con más de 40 mil seguidores y solo tiene 12 videos, mismos que son observados por sus fans y seguidores que no dudan en comentar los clips.

“Eres perfecta y hermosa como siempre amiguita”, “Holaaaaa cometí un delito, el verte y que me encantes”, “Que hermosa eres super linda”, o “Señorita justicia me he estado portando mal”, son algunos de los mensajes que ponen los admiradores de la oficial.