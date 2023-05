‘Personas sin hogar’ se desarreglan para pedir dinero

Tras lo ocurrido por la pandemia, miles de personas perdieron sus trabajos y quedaron en situación de calle. Los semáforos se llenaron de afectados que ahora buscan conseguir un poco de dinero y así comer. Desafortunadamente, hay sujetos que se aprovechan de esto y piden limosna en las calles, tal como las personas que fueron descubiertas mientras se desarreglaban para ‘trabajar’.

Vero Aldret es una usuaria de TikTok que mostró el modus operandi de un grupo de sujetos que salen a las calles para pedir limosna: “Como cuando te desarreglas para empezar a jalar… (pedir dinero)”, es el texto que colocó la internauta en las imágenes de solo 18 segundos.

Los involucrados cambiaron su ropa para verse de la “calle” y así conseguir más monedas. A la hora de notar que los estaban grabando, los sujetos intentaron cubrir sus rostros y así no ser detectados. Hasta el momento, el suceso ya suma más de tres millones de reproducciones en TikTok.

“Se te borró la sonrisa”, “Esos ganan más que nosotros que trabajamos. No pagan impuestos. No invierten. Todo es ganancia”, “Yo siempre he tenido esa duda, qué tal que nada más se disfrazan. Jeje una vez me dijeron de un bro que pide en un semáforo siempre, según trae troca”, o “Lo peor es cuando llevan niños para buscar que la gente les de más dinero!”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.