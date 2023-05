¡El verdadero amor! Monja y sacerdote dejan la Iglesia y ahora son novios

El amor debe de existir en todos lados. La Iglesia es un espacio que predica las buenas acciones y relaciones hacia el prójimo. Sin embargo ¿Qué tan bueno es una relación sentimental entre un sacerdote y una monja?

Tomás Cam es un usuario de la plataforma china que decidió revelar cómo es que conoció a su pareja, quien era monja en el mismo convento donde el estudiaba para ser sacerdote: “Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, expresó el internauta en un clip.

“Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío”, reveló Tomás en una grabación que suma millones de reproducciones en la app más usada en todo el mundo.

El exsacerdote y su ahora pareja, Massiel, se contactaron a través de redes sociales y quedaron de verse. Planeado o no, se reunieron en el Puente de los Suspiros, uno de los lugares más románticos de Lima, Perú.

Al describir cómo fue su primer encuentro el enamorado aseveró que “Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”.