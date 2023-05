Amigos dejan plantado a cumpleañero y meseros lo festejan ❤️

Los cumpleaños son fechas que se deben de festejar y disfrutar de gran manera. Desafortunadamente, hay personas que pasan un mal momento en este día, tal como el joven que quedó plantado en un restaurante. Luis Rodríguez Privé Salón, es un usuario de TikTok que compartió, mediante un clip de un minuto, el momento en que un adolescente comenzó a llorar al ver que nadie había llegado a su fiesta realizada en un local de comida.

“Hoy en Pozoleria Casa Toño Portal Centro CDMX, dejaron plantado a este chico en su cumpleaños. Todos los empleados y comensales cantaron las mañanitas y pasaron a abrazarlo. Fue un momento super emotivo. Nadie merece pasar así su cumpleaños”, es parte del texto que puso Luis en la grabación donde se ve cómo los presentes intentaron alegrarle el día al cumpleañero.

“Amigo cumpleañero. Gracias por compartir este momento con todos nosotros. Compartan para encontrarlo y que sepa que no está solo. Estos momentos de empatía me devuelven la fe en la humanidad”, concluyó Rodríguez. Hasta el momento, la grabación suma más de 120 mil reproducciones en al app china.

“quién en su sano juicio no va a casa toño cuando lo invitan a festejar ahí?? wey sería la primera literal”, “Yo por eso no hago fiestas no invito a nadie ni nada. Si llegan y me organizan algo que bien pero de yo invita NO”, “buena vibra, toda la gente que fue a felicitar buena educación”, o “El primer chico que se acercó abrazarlo comenzó la cadena de abrazos y amor, feliz cumpleaños al chico”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.