¡Atención! Analista pronostica FUERTE sismo mayor a 7.7 en México

México está viviendo una serie de sucesos naturales de alto riesgo. Con la constante actividad del Popocatépetl, algunos vecinos de Texcoco aseguraron que han ocurrido muchos movimientos telúricos. Ademas de esto, en las últimas horas comenzó a viralizarse la grabación de Jesús Ramos, quien asegura que ocurrirá un sismo mayor a 7.7.

Te recomendamos: ¿Cuál ha sido la erupción más fuerte del Popocatépetl? 🌋

El usuario se describe como “Pronóstico Sismico Responsable, Alertas Preventivas , Aclaración de Fake News. No es videncia es ciencia SIEMPRE LISTOS SIN MIEDO” acertó, en varias ocasiones, sismos en diversas partes del planeta. Asimismo, utilizó su cuenta de Twitter para prevenir a todos sus seguidores de un enorme terremoto.

ES URGENTE🚨

El enorme #Terremoto 7.7 confirma que un par de eventos del mismo calibre están por ocurrir estos días #AlertaSismica MÁXIMA #Mexico #Japón #EEUU #Chile el impacto será severo y estas son las señales ES HORA DE PREPARARSE https://t.co/6Ed5MjCWky — KA-TET (@KaTetmx) May 20, 2023

“El enorme #Terremoto 7.7 confirma que un par de eventos del mismo calibre están por ocurrir estos días #AlertaSismica MÁXIMA #Mexico #Japón #EEUU #Chile el impacto será severo y estas son las señales ES HORA DE PREPARARSE”, puntualizó el joven en su publicación que ya llegó a miles de internautas.

Sigue leyendo: Por gran peso, joven dobla llanta de bicicleta 😱