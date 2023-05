¡Una persona perdió la vida! Camioneta golpea a auto para sacarlo del camino

Los accidentes automovilísticos son muy frecuentes en diversas zonas del país; pese a existir diversas razones, la mayoría de conductores aseguran que realizando una buena inspección al auto y descansando de manera correcta, es posible reducir la cifra de tragedias, mas en las últimas horas comenzó a viralizarse el video donde muestra cómo un hombre provocó que un auto saliera del camino.

El medio nacional ‘Fuerza Informativa Azteca’ compartió, en su cuenta de Twitter, el clip de solo 13 segundos donde se ve el actuar de un sujeto para causar el percance. Los presentes lograron registrar cómo el acusado chocó la parte trasera del auto para que perdiera el control y saliera de la autopista.

De acuerdo con el portal antes citado: “una persona perdió la vida”. Los hechos pasaron en la Carretera Federal 57 a la altura de Pedro Escobedo, en Querétaro. Hasta el momento se desconoce si el responsable ya fue detenido y acusado de provocar la muerte de alguien. El video ya suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

