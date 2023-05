“La Betty” provoca caos por no bajarse de tren en Línea B

El Metro de la Ciudad de México es el transporte más utilizado en la capital del país. Con millones de usuarios todos los días, es muy común presenciar conflictos al interior de las estaciones o en los vagones. En ocasiones, estos percances provocan que la marcha de los trenes sea lenta y termine en un retraso general.

Como prueba de estas pelas, en las últimas horas comenzó a viralizarse el caso de una mujer que se negó a descender de un tren que estaba en la estación Buenavista de la Línea B del Metro. En el clip que circula por redes sociales se puede ver a varios hombres manifestar su enojo por la acción de la usuaria.

La dama se negaba a bajar pese a todos los gritos que recibía. Un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercó al lugar para resolver el problema y que el convoy siguiera con su circulación. Entre la desesperación de las personas, algunos sujetos comenzaron a gritar “Betty” ; la mujer respondió con señales obscenas.

