¿Cómo? Jaime Maussan asegura que hay un portal extraterrestre en el Popocatépetl

El Popocatépetl se ha convertido en uno de los eventos naturales más preocupantes; con su constante actividad, Don Goyo provocó que miles de internautas colocaran sus puntos de opinión sobre qué puede ocurrir si este llega a semáforo rojo. Entre todos los posteos, Jaime Maussan se viralizó por confesar que este volcán tiene un portal que es utilizado por extraterrestres.

“Científicos de @NASA han afirmado que los Portales Magnéticos o Dimensionales son invisibles y evasivos, se abren y se cierran sin previo aviso; la Oficina de Tercer Milenio les invita a estudiar el Volcán Popocatépetl; sin duda un Portal #UAP ya ubicado:”, es el texto que colocó en ufólogo.

Durante su reconocido programa, Tercer Milenio, Maussan confesó que la NASA reconocía la existencia de portales magnéticos que se abren y cierran constantemente, conectando la Tierra con el Sol. Estos espacios, según Jaime, se generan cada 8 minutos, “alterando el tiempo y el espacio en su interior”.

