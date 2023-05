¿Villamelón? Americanista celebra victoria de Tigres ante Chivas

El Clausura 2023 vivió una final cardiaca que se definió en el segundo partido entre Chivas y Tigres. Los dos equipos mostraron las ganas que tenían de levantar el trofeo que los reconocería como el nuevo campeón del futbol mexicano. Desafortunadamente para los seguidores del Guadalajara, los dirigidos por Veljko Paunović no pudieron mantener la victoria y el marcador cerró el encuentro perdiendo 3 a 2.

Las redes sociales no dejaron de compartir memes y sucesos graciosos relacionados a la derrota de los rojiblancos; sin embargo, muchos pamboleros expresaron que los americanistas estaban felices de ver perder a su máximo rival. Para dar fe a lo antes dicho, en las últimas horas comenzó a viralizarse la reacción de un azulcrema al ver cómo los regiomontanos ganaron.

Tantita madre...

Tu conoces a un americanista así. pic.twitter.com/3H4ho1FHE0 — El Rod ☀️🚂⚽🇫🇮📱 (@Rod_lopez) May 29, 2023

Entre lágrimas, el seguidor de las águilas pedía que el árbitro central pitara el final; al escuchar el silbato, el hombre se tiró al suelo y aseguró que amaba a Tigres: “Justicia divina. No me importa, no me importa. No quiero trabajar otra semana”, son algunas de las palabras que dijo el televidente.

¿Por qué el odio?

Guadalajara y los de Coapa se vieron las caras en las semifinales del Clausura 2023; con un marcador 1 a 0, los dirigidos por Fernando Ortiz llegaban con una gran motivación para finalizar todo y dejar a las Chivas fuera de cualquier opción al título, mas como si se tratara de una película, los de Jalisco dieron la vuelta y finalizaron con un 3-1 consiguiendo el boleto para la final.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma miles de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer mensajes como “Muchos andaban así ayer, vestidos de aguitigres”, “Y luego dicen los americanistas que ellos no son así, me recuerdan a ya saben quién”, “Yo creo ayer todos así”, o “Si, soy yo”.