¡México mágico! Joven relata cómo fue asaltado por su suegro

Muchas personas utilizan sus redes sociales para realizar diversas confesiones y sentir una satisfacción al contar las cosas. Pese a existir una gran cantidad de videos, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de Adrián Quintanilla, un joven que fue asaltado por su suegro cuando iba a conocerlo a su casa en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Te recomendamos: Mamá responde a críticas por perrear en la fiesta de su hija

De acuerdo con el joven, el enamorado salió rumbo al domicilio de su novia para presentarse con la familia de la mujer; en el camino, Adrián fue sorprendido por un ‘cholo’ que le pidió unas monedas. Al no entregar el dinero, el asaltante lo amenazó con un arma punzocortante y le pidió que le entregara todo lo que llevaba por “se veía que (Quintanilla) no era del barrio”.

Triste, pero con una actitud optimista, la víctima logró llegar con su amada, vi una película, mas cuando el padre de su novia llegó se dio la sorpresa de su vida: el suegro era el mismo ratero que le había quitado su celular. Después de algunos segundos de incomodidad, Adrián se fue para nunca volver, antes de partir, el presunto asaltante le inventó algo a su hija para que le entregara sus pertenencias a Quintanilla.

Sigue leyendo: ¿La tienes? Moneda con imagen del Popocatépetl se vende en más de 400 mil pesos