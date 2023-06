¿Cuál es el pack de Rosalía del que tanto se habló?

Rosalía es una de las cantantes españolas más famosas en todo el mundo. La compositora de 30 años estuvo envuelta en un escándalo después de que se filtrara un supuesto ‘pack’ en redes sociales, por eso, la palabra ‘Rosalía’ se apoderó de muchas tendencias en diferentes rede sociales, pero ¿Qué fue lo que en realidad sucedió?

JC Reyes es un rapero, de la misma nacionalidad que la Motomami, que inventó una filtración de fotos íntimas. Todo se trató de un montaje realizado mediante IA, por lo que rápidamente los seguidores de la compositora salieron a pedir que pararan las acusaciones.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

En respuesta a todo lo ocurrido, Rosalía explicó, mediante su cuenta de Twitter, que “el cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”, enfatizó.

Muchos internautas apoyaron las palabras de la cantante: “Bravo Rosalía, bienvenida al año 2023. Las inteligencias artificiales pueden desnudar cualquier cuerpo para que parezca real”, “Lástima que JC Reyes no sabe leer”, “Podrías escribir como una persona adulta. No cobran por usar todas las letras”, o “No es bueno tomar fotos de una mujer sin su permiso. No es correcto editar las fotos para crear una historia falsa”.

