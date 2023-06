Joven invita a sus suegros a verlo jugar y lo dejan en la banca 🤡

El futbol es uno de los deportes más practicados en todo el mundo. Muchas personas se reúnen los fines de semana para jugar un partido y disfrutar de la pelea por el balón. Entre todos los jugadores, en las últimas horas comenzó a popularizarse la historia de un joven que decidió invitar a sus suegros para que lo vieran en un encuentro.

Te recomendamos: ¡Sin piedad y sin respeto! Hombre golpea a policía de tránsito en Puebla

Con todas las ganas del mundo, los padres de su novia aceptaron la propuesta y acudieron, con todo y sillas, al campo para ver qué tan bueno era el yerno con los pies. El hombre inició en la banca y, desafortunadamente, allí acabó: jamás lo metieron.

Daniela, quien es la novia del joven, decidió grabar toda la experiencia y relatar cómo fue el momento: “Mi novio invitó a toda mi familia a verlo jugar futbol y esto fue lo que pasó. Mi papá llevó sillas para estar a gusto viendo el partido de su yerno. Mi novio ya alistándose para dedicarme mis golesitos”, es el texto que se puede leer en el video de 19 segundos.

Sigue leyendo: “¿Te bajas o te bajo?”, mujer empuja y saca a ciego por invadir zona exclusiva del Metro