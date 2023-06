Mhoni Vidente revela quién será el próximo presidente para 2024

México vivirá, en 2024, elecciones para elegir al próximo presidente de la nación; pese a faltar bastante tiempo, en las últimas horas millones de mexicanos se preguntaron quién será el candidato por Morena para este puesto. Asimismo, Marcelo Ebrard ofreció una conferencia en la que explicó que dejaría su cargo en la SRE para comenzar su carrera hacia la presidencia.

Algunos connacionales también tiene sus ojos en Claudia Sheinbaum, segunda postulante para portar los colores de Morena y luchar por convertirse en la primera presidenta de la nación. Entre los miles de mensajes y reacciones, en las últimas horas comenzó a popularizarse los comentarios que realizó Mhoni Vidente con respecto a quién será el sucesor de AMLO.

Mhoni Vidente revela quién será el próximo presidente de México

“Es mi predicción, es Marcelo Ebrard”, fueron las palabras de la pitonisa al ser cuestionada sobre las elecciones presidenciales de 2024. Antes de esto, Mhoni dijo que Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, sería el electo para gobernar México, por eso, algunos internautas se cuestionaron la nueva postura de Vidente.

