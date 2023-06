Acusan a boleros de COBRAR 400 pesos por servicio en Bellas Artes

La Ciudad de México es una de las metrópolis más concurridas en Latinoamérica; algunos extranjeros toman este lugar como destino para conocer las diversas actividades y lugares que hay por toda la capital del país. Asimismo, el Palacio de Bellas Artes es un museo muy popular ubicado en el corazón del centro. Afuera de este, hay personas pasando el rato, mientras que otros ofrecen productos y servicios.

Desafortunadamente, en las últimas horas comenzó a popularizarse la denuncia que realizó un usuario de Twitter al enfatizar que hay boleros de zapatos que cobran hasta 400 pesos por un trabajo: “La mafia de los boleros de zapatos en Bellas Artes. A esta persona la abordaron y le cobraron ¡400 pesos por una boleada! Se ponen agresivos y hasta amenazan a quienes les dicen que no . Los policías se hicieron de la vista gorda”.

La mafia de los boleros de zapatos en Bellas Artes. A esta persona la abordaron y le cobraron ¡400 pesos por una boleada! Se ponen agresivos y hasta amenazan a quienes les dicen que no. Los policías se hicieron de la vista gorda. @SandraCuevas_ @SSC_CDMX pic.twitter.com/K8GrEcC8Fs — Daniel Flores (@Daniel_17flores) June 7, 2023

El internauta etiquetó a la alcaldesa Sandra Cuevas para recibir ayuda y apoyo ante la nueva forma de extorsionar a los turistas que aceptan limpiar sus zapatos. Desafortunadamente, Cuevas se deslindó y aseguró que esa área no era controlada por ella, pese a estar en su Alcaldía: “Esa área es controlada por Claudia Sheinbaum”.

Diversos usuarios usaron la caja de comentarios para relatar alguna vivencia en la Alameda Central: “A mi uno de ellos por negarme me puso un liquido en mi tenis y nunca se quito, eran nuevos :(”, “A mí me quisieron aplicar la misma ñerada, por el Ángel de la Independencia Y le hable a un oficial de policía y no pasó a mayores”, o “Que raro, yo me he boleado los zapatos con ellos y no me han cobrado eso, $60 pesoa, apenas el lunes pasado”