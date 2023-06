Mujer revive en su velorio; la habían dado por muerta en el HOSPITAL

Los médicos son personas que estudiaron, durante muchos años, para apoyar a los enfermos. Sus conocimientos permiten que muchos pacientes se recuperen y salgan adelanta, mas no siempre se pueden curar y los doctores también son los encargados de confirmar la defunción, pero ¿Alguna vez han dado por muerto a alguien que seguía vivo?

Te recomendamos: Graban muerte de motociclista por participar en arrancones clandestinos

En las últimas horas comenzó a viralizarse un video en el que se observa cómo una mujer revivió durante su velorio. De acuerdo con la grabación que circula por diversas redes sociales: “A una persona la habían dado por muerta en el hospital. La tenían desde las 12 del día allí en la caja y resulta que la señora está con vida”, es lo que mencionó la persona que grababa el momento en que dos hombres ayudaban a la dama de 76 años.

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: ¡Aunque usted no lo crea!



Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/nYn0o5jDab — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

En el video se observa cómo la mujer realizaba diversos movimientos dejando en claro que tenía signos vitales. Los familiares de la mujer aseguraban que ya habían llamado al 911, mas esta línea no brindó un apoyo rápido para que la supuesta muerta fuera apoyada. Algunos medios locales aseguran que la persona que sale en el video es Bella Montoya, quien fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo, en Ecuador.

El hijo de la afectada, Gilberto Rodolfo Balberán Montoya, dijo a medios locales que esto se trataba de una segunda oportunidad para su mamá, e indicó que el mal diagnóstico de la muerte de su madre se trató de una negligencia médica: “Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital”, indicó el hombre.

Sigue leyendo: ¿Hace calor? Presentadora del clima enciende las redes sociales con gran sonrisa

Rodolfo aseveró que “El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”. Los primeros informes aseguran que la mujer padecía problemas de hipertensión y del corazón.