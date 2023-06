Maestra se desnuda en calles de Tabasco por supuesto robo de plaza

Los profesores son personas que trabajan, todos los días, con sus alumnos para que puedan obtener la mayor cantidad de conocimientos que les ayuden a ser mejores personas. Desafortunadamente, muchos docentes aseguran que trabajan en condiciones deplorables y que los salarios son muy bajos. Tal vez por eso, una supuesta profesora salió a las calles de Tabasco para manifestar su enojo por un presunto robo de plaza.

El comunicador Francisco Zea utilizó su cuenta de Twitter para compartir el video donde se ve a la mujer detener el tráfico a las afueras de la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab). Con cinturón en mano, la docente gritó aplaudió para atraer la atención de los presentes. De un momento a otro, la involucrada se empezó a desnudar : “Y van a decir que estoy loca, van a decir que estoy enferma, como siempre me tacharon de una maestra loca, una maestra a la que le robaron su plaza… saben quién es mi marido, mi marido es Dios, idiotas”, refirió.

En #Tabasco mujer se desnuda para exigir el supuesto robo de su plaza como #maestra

Una de las personas que estaba en el lugar de los hechos logró documentar todo y subió el clip, mismo que ya tiene más de 800 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk. Hasta el momento, el Setab no ha dado una respuesta a lo ocurrido a las afueras de sus instalaciones, asimismo, no ha explicado si la mujer involucrada es docente o no.

“Si lo hace en internet gana 3 veces lo de maestra o más”, “Ora si que, esa maestra enseña muy bien…”, “No es la mejor manera, pero bueno”, o “exigir o reclamar?... ojala no se haya quitado los zapatos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.