¡Temperaturas de terror! Niña pierde la vida por golpe de calor en Veracruz

La Ciudad de México y otros estados de la república están viviendo altas temperaturas por la tercera ola de calor que ha provocado diversos problemas en varias personas e incluso ya dejó víctimas mortales. Scarlett, de solo 15 años, era una niña que tenía Síndrome de Down, quien desafortunadamente perdió la vida cuando estaba en el comedor de su casa.

De acuerdo a diversos medios locales, Dareny Rosales Diaz, madre de la occisa, relató que la infante estaba por comer sus alimentos. A la hora de sentarse, la niña se desvaneció. Al mirarla notó que tenía su nariz morada, síntoma de que le faltaba aire. Dareny aseveró que los servicios de emergencia nunca llegaron, por eso, ella misma tuvo que trasladarse a un hospital, donde Scarlett llegó sin signos vitales.

Esto dijo sobre su deceso, la madre de la niña identificada como Scarlett de 15 años, que se desvaneció a causa de un golpe de calor, en Veracruz.



Los médicos practicaron la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), mas no pudieron hacer nada para salvar a la niña que fue intubada, pero tuvo un par de paros cardiorrespiratorios: “Yo creo le faltó oxígeno por tanto calor que hacía; cuando llegamos al hospital el doctor me dijo que ya no le daba esperanzas, porque traía su saturación baja y su respiración muy decaída, sin pulso, pudiera ser que le diera más eventos y si, el último que le dio ya no lo resistió y no la pudieron reanimar”, narró la madre.

