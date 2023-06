Infidelidad se vuelve viral durante juego de beisbol: Mariachis GDL busca al ‘soldado engañado’

Bien dicen que las redes sociales son un arma de doble filo, y nadie se escapa de las consecuencias al estar compartiendo textos o imágenes. Durante un partido del equipo de beisbol Mariachis de Guadalajara, fue captada una pareja disfrutando del juego mientras se abrazaban, pero nadie imaginó que sucedería después, cuando alguien captó un momento que tituló: “Acompáñenme a ver esta triste historia...”.

Acompáñenme a ver esta triste historia... pic.twitter.com/0PeXBFz2Tx — El CondeNado (@elconde_nad0) June 17, 2023

Todo iba bien hasta que la mujer tomó su teléfono y comenzó a escribir y enviar sticker y mensajes, lo que nunca supo, bueno hasta ahora, que se volvió viral por su infidelidad, pues alguien la observaba de cerca y grabó todo.

Infidelidad se vuelve viral. (Foto: Twitter.)

“No sé quién es peor si el que viola la privacidad o la supuesta infiel”, “¡Ay, no! ¿Otra historia triste? Prefiero ver gatitos haciendo cosas lindas”, “Cuando nos quieren bonito se nota, y cuando no nos quieren se NOTA más me han contado”, “El que la acompaña es el amante al otro lo tiene debidamente registrado hasta corazones tiene. Por eso no se cuida tanto…mando esa cursilería porque siente culpa”, comentaron algunos en Twitter.

q miedo q nos graben así algún día 😞 @_andreeealonso — Gaby🫶🏾 (@gabyalmadad) June 18, 2023

Buscan al “soldado caído”

El equipo de Mariachis Guadalajara solicitó ayuda por redes sociales para localizar al “soldado” que fue traicionado.