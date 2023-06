Conductora del Metro presume foto en bikini por altas temperaturas

La Ciudad de México y otros estados de la república están registrando altas temperaturas , por eso, algunos transportes públicos llegan a tener sensaciones térmicas “infernales”. Muchos usuarios del Metro utilizan sus redes sociales para quejarse y colocar algún mensaje de enojo por los retrasos y la falta de mantenimiento a las instalaciones y vagones. Sin embargo en las últimas horas, Katherine se convirtió en la búsqueda más realizada con relación al Metro, pero ¿Por qué?

Con más de 126 mil seguidores, Katherine Munera es una conductora de trenes que está rompiendo TikTok. La también influencer utiliza su perfil personal para enseñar cómo es un día común en su trabajo, mas una de sus últimas publicaciones fue posando en un bikini negro que dejó ver su cuerpo físicamente bien trabajado.

“Tus padres preocupados de que no consumas drogas. Los míos preocupado de que no descarrile”, es el texto que puso la creadora en la publicación donde se le ve como conductora y con la vestimenta antes señalada. Muchos internautas aseguran que es por las altas temperaturas que se viven en el país, pero la joven no radica en México.

