¿Cuánto oxígeno le queda a Titán y cómo va su búsqueda?

El Titanic es uno de los desastres marítimos más populares en todo el mundo. Desde su hundimiento, miles de personas añoran conocer los restos y poder observar, en carne propia, lo poco que queda. OceanGate Expeditions era una empresa que brindaba constantes inmersiones para adentrarse al fondo del océano y ver los restos de la mítica embarcación, sin embargo el submarino fue reportado como desparecido.

La ruta planeada para descender más de tres mil 800 metros se vio interrumpida al perder comunicación con los tripulantes. Los primero informes aseguran que solo pasó una hora y 45 minutos para que se perdiera el contacto durante la expedición programada el pasado 18 de julio. Al ser un submarino especial que solo se puede abrir por fuera, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para rescatar a los tripulantes.

El sumergible está diseñado para albergar a cinco personas, mismos que viven momentos extremos: “David Concannon, asesor de Oceangate , dijo que el sumergible tenía un suministro de oxígeno para 96 horas, a partir de aproximadamente las 6:00 de la mañana del domingo. En un correo electrónico enviado a The Associated Press, Concannon dijo que él iba a ser parte de la expedición, pero que no pudo ir debido a un asunto con otro cliente. Añadió que las autoridades están trabajando para llevar lo más pronto posible al lugar un vehículo operado por control remoto que puede alcanzar una profundidad de seis mil metros”.

