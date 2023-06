¿OceanGate tuvo la culpa? Alan Estrada relata escasas medidas de seguridad para abordar al Titán

Lo que ocurre con la desaparición del Titán tiene a millones de personas, en todo el mundo, a la espera de nueva información y así conocer, con certeza, qué sucedió con los tripulantes del sumergible que pagaron más de 250 mil dólares por conocer los restos del Titanic.

Al ser una expedición prácticamente nueva, los tripulantes deben de firmar un documento en el que se asume la responsabilidad de viajar en un vehículo experimental hacia el fondo del océano: “Lees detenidamente todas las cosas que podrían suceder y bueno, uno nunca sabe, pero también subirte a un avión es un riesgo. Suena a cliché, pero la vida es un riesgo”, afirmó el mexicano Alan Estrada en uno de sus videos en el que mostró cómo fue viajar en el Titán.

En las últimas horas, se dio a conocer la entrevista que tuvo con el medio internacional CNN en el que aseguró que la empresa a cargo, OceanGate, no brindaba cursos en caso de un accidente durante la inmersión : “Honestamente, no hay una preparación como tal para hacer una expedición de este tipo. Básicamente lo que haces es involucrarte con la expedición, pero contrario a lo que la gente cree, no hay una preparación física o algo que tengas que hacer especial para poderte sumergir”.

