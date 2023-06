¿No les alcanza? Graban a fifís robando bebedero en la CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes en todo el mundo. Entre los millones de habitantes, existen todos los días constantes denuncias de robos, sin embargo, en las últimas horas comenzó a popularizarse el hurto más ‘absurdo’ en mucho tiempo.

El medio de difusión ‘Qué Poca Madre’ utilizó su cuenta de twitter para exponer a un grupo de personas que decidieron bajar un bebedero de pájaros para llevárselo. Sí, el grupo fue grabado por una cámara de seguridad que logró documentar el momento en que un sujeto se esforzó para bajar el artefacto que hidrata a los animales.

Se robaron el bebedero de colibrís en calle Nueva York colonia Nápoles ⁦@Seg_NapolesDF⁩ ⁦@SSC_CDMX⁩ pic.twitter.com/rBPWJXPRNv — Miriam Carrasco (@MiriamCarrasco2) June 24, 2023

“Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre en compañía de otro y una mujer, roban un bebedero para colibríes que se encontraba en la C. Nueva York, Col. Nápoles, Alc. #BenitoJuarez, #CDMX”, es el texto que colocó el portal antes citado.

La grabación tiene la fecha del pasado viernes 23 de junio a las tres de la mañana, por eso, algunas personas aseguran que los ladrones estaban en estado de ebriedad, mas se desconoce si solo quisieron rellenar el bebedero o si realmente huyeron con el objeto robado.

