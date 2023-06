¿Qué se sabe del supuesto audio de los tripulantes del Titán antes de morir?

La tragedia ocurrida en el sumergible Titán se convirtió en una de las noticias más seguidas por medios locales e internacionales. Al tener un gran número de búsquedas en internet, algunos creadores de contenido decidieron subir material relacionado al submarino y así sumar visitas y seguidores.

Una cuenta de TikTok decidió compartir una grabación con el siguiente texto: “Se filtra audio antes de morir, estaban desesperados”, en el clip se logran escuchar gritos y golpes de un hombre, mas ¿Esto es real? Tras la viralización de la publicación, miles de personas se dieron a la tarea de investigar y descubrir que es mentira.

“Michael, don´t leave me here” es un audio que se popularizó de gran manera en 2021 y fue inspirado por un videojuego llamado ‘Five Nights at Freddy´s’ y el usuario de TikTok solo montó el sonido con una imagen del Titán. Hasta el momento, su posteo ya suma más de nueve millones de reproducciones en la app más descargada de todo el mundo.

