Madre le llora a su hijo delincuente al ser baleado en calles de la CDMX

Muchas personas aseguran que el amor de una madres es de los sentimientos más sinceros y reales que hay, por eso, hay matriarcas que dan todo por sus primogénitos sin importar qué es lo que hagan. Como prueba de lo antes mencionado, en las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de una mujer que le lloró a su hijo baleado , quien es acusado de liderar una banda criminal.

El reportero de nota roja Carlos Jiménez compartió, mediante su cuenta de Twitter, el momento en que una madre le comenzó a llorar a su hijos, el que estaba gravemente lesionado en calles de la Ciudad de México: “LLORÁNDOLE a SU RATA. Así le lloraba esta mujer al Tuerto. Era jefe de Los Bonitos de @Alc_Iztapalapa Extorsionan, balean casas, las incendian… Él era el líder, hasta q lo mataron. Ahora los dirige su hermano preso. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los indagan”, escribió el comunicador.

LLORÁNDOLE a SU RATA

Así le lloraba esta mujer al Tuerto.

Era jefe de Los Bonitos de @Alc_Iztapalapa

Extorsionan, balean casas, las incendian…

Él era el líder, hasta q lo mataron.

Ahora los dirige su hermano preso.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los indagan.



Detalles en @telediario pic.twitter.com/VsSw6ZKVbe — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 27, 2023

Algunos de los internautas cuestionaron a la involucrada por no cuidar, desde antes, a su primogénito y así evitar que el hombre estuviera en malos pasos que lo llevaran hasta ese trágico final. La grabación ya supera las 30 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Si alguien conoce a la doñita, avísele que me sobra un costal de cal por si ocupa…”, “Entrevista a la doña: Qué se siente tener un hijo que hoy entra al infierno??!!”, “¡Bryan, no me dejes! Ahora ¿Quién va a traerme cosas? marca Roberto o “Me encantan estos finales felices, ni Disney podría tener uno mejor, podrían poner todo el vídeo, quiero ver cómo agoniza”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.