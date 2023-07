“Es una tortura”, madre rompe en llanto por el PRIMER DÍA DE VACACIONES de sus hijos

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Constantemente, millones de personas comparten sus puntos de vista y qué es lo que piensan de lo más hablo en redes sociales. Entre todos los clips, en las últimas horas comenzó a viralizarse el video de una madres donde llora porque “ya no soporta a sus hijos”.

La usuaria aseguró que, tras el primer día de vacaciones, ya no puede con toda la energía que tienen los menores y el caos que hacen en el hogar: “Tener a los niños en casa es una tortura, es el primer día sin colegio , son las 9 de la mañana y ya estoy desesperada, lo digo con mayúsculas, con negritas subrayado y fluorescente: desesperada”.

Me meo con esta pava que odia a sus hijos a full pero ha decidido voluntariamente TENER TRES pic.twitter.com/3h9I2P5ymI — 🚬🗿 (@met4n0i) June 23, 2023

Al revelar el por qué decía todo lo anterior, la mamá aseveró que “Están todo el día peleando, no hay quién los entretenga, y yo no les voy a dar la consola a las 8 de la mañana, ayer los acosté a las 12 para ver si hoy se despertaban tarde, 7 y media de la mañana, que tengo calor, que tengo frío, que no hay de comer, que estoy cansado, que este no quiere ver eso”.

Para dejar en claro que ella no quería descansar, la creadora de contenido expuso que “No estoy rascándome las narices, no estoy tumbada todo el día viendo la tele, estoy doblando ropa, apilando, haciendo camas, limpiando baños, yo solo pido poder hacer mis trabajos tranquila”.

La confesión provocó que algunos internautas se molestaran y denunciaran el clip; mismo que fue eliminado, pero otros usuarios los volvieron a subir a otras redes sociales, donde suma miles de reproducciones: “Pues a mí me estresa más que estén en el cole, prefiero tenerlos en casa”, “¡Ánimo! La que te crítica es siempre la mamá alfa supermamá! Las madres reales estamos contigo” o “Doy gracias a la vida por no tener hijos, y realmente dudo que vaya a tenerlos algún día, quizá sí pero sobre los treinta y pico”.