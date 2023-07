¡Momento inadecuado! Motociclista graba choque y es lesionado por los restos de un auto

Las motos son un transporte utilizado por muchas personas para trasladarse, en un menor tiempo, a grandes distancias. Pese a brindar más velocidad, muchos conductores aseguran que viajar de esta forma es menos segura en caso de un accidente. Sea cierto o no, en las últimas horas se comenzó a viralizar el lamentable momento que vivió un motociclista mientras esperaba el siga.

En la grabación, difundida por Twitter, se puede ver el momento en que el biker esperaba para seguir su camino, pero de un momento a otro, un coche ignoró el alto y se impactó con una camioneta , misma que se volcó e impactó al hombre.

Milagrosamente, el motociclista sobrevivió a la terrible experiencia y fue llevado al hospital, informó The Malibu Times, aunque su estado no estaba claro. Aún no se saben las condiciones del conductor de la camioneta.

Hasta el momento, se desconoce en que parte de Estados Unidos ocurrieron los hechos, mas cientos de internautas aseguran que este accidente puede pasar en muchas partes del mundo. El clip ya supera las nueve millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“La escalera al cielo apareció como una escalera. No es un buen día”, “No hay forma de que haya sobrevivido a eso seguro” o “Absolutamente nada que puedas hacer para evitar esto, salvo quedarte en casa. La vida sea en algún toro **”, son algunos de los comentarios realizados por diverso internautas.