📹 ¡Encadenados como perros! Vecinos linchan a ladrones de moto

El gobierno de México, desde muchos años atrás, lucha para que su ciudadania pueda descansar y dejar de preocuparse de la constante inseguridad que se vive en muchas calles del país. Pese a las diversas estrategias para erradicar este mal, existen personas que siguen delinquiendo, por eso, hay civiles que han decidido tomar justicia por mano propia.

Te recomendamos: Embarazada dispara a ladrón y lo mata en un estacionamiento

En las últimas horas se comenzó a popularizar, de gran manera, una grabación difundida por el comunicador Isidro Corro en la que se ve el momento en que diversos vecinos exhibieron a un par de jovenes acusados de narcomenudeo y robo. Los acusados intentaron hurtar una moto, mas fueron detenidos cuando intentaron huir del lugar.

Nuestros amigos de Nochixtlán, #Oaxaca nos mandan este video, son dos narcomenudistas que se robaron una moto y fueron detenidos, golpeados y amarrados por vecinos. Estamos verificando fecha de los hechos. Ya estamos hartos de tanto robo y que las autoridades no hagan nada. pic.twitter.com/p3nu0GVvlA — Isidro Corro (@isidrocorro) July 8, 2023

Al someterlos, los pobladores los amarraron con cadenas y salieron a las calles, más transitadas, para que todos los identificaran y supieran quiénes roban en Nochixtlán, Oaxaca. El reportero antes mencionado aseguro que, hasta el momento, se desconoce cuándo ocurrieron los hechos.

Sigue leyendo: ¡Le aventó la silla! Dueño golpea a empleado de taquería en Nuevo León