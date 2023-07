¡Sin piedad! Trailero atropella a conductor que lo encaró

En todas las carreteras del país es frecuente ver tráileres que transportan una gran cantidad de productos por todo el territorio nacional. Las prologadas horas frente al volante, el escaso descanso y la distracción provoca que las personas que conducen estas unidades tengan constantes accidentes.

Te recomendamos: Conductor de auto de lujo huye de gasolinera y NO PAGA $150

Pese a lo antes mencionado, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación de un conductor en la que se ve cómo esta vez un trailero fue el victimario al atropellar a un hombre que había descendido de su auto para encararlo.

‼️TRAILERO ATROPELLA A AUTOMOVILISTA EN #TEPOTZOTLAN #EDOMEX‼️



Al parecer el conductor de la camioneta se venía picudeando con el trailero, le cerró el paso, descendió para encararlo, pero el trailero no detuvo su marcha y le pasó encima.



El automovilista se debate la vida. pic.twitter.com/3sXC69SHOQ — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) July 14, 2023

El comunicador Fernando Cruz mostró, mediante su cuneta de Twitter, el momento en que el implicado decidió, con su pesado transporte, arrollar a un sujeto y golpear su vehículo. De acuerdo con el comunicador: “el conductor de la camioneta se venía picudeando con el trailero, le cerró el paso, descendió para encararlo, pero el trailero no detuvo su marcha y le pasó encima”.

Sigue leyendo: ¿Fue en el Cablebús? Graban a jóvenes teniendo relaciones al interior de una cabina