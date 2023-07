¿Quién es? Protagonista de video íntimo en teleférico relata qué sucedió después de ser descubiertos

En los últimos días la grabación de una pareja teniendo relaciones sexuales, al interior de una cabina de teleférico, se popularizó de gran manera en todas las redes sociales. Desde comentarios negativos, hasta memes, hicieron que millones de personas se enteraran de qué es lo que había ocurrido.

Tras el hecho, una de las involucradas rompió el silencio y relató, según medios locales, cómo fue que las imágenes se popularizaran de gran manera en distintos países: “Hoy me pasó a mí, mañana quién sabe a quién”. El portal antes citado aseveró que la afectada pidió que paren de realizar comentarios sobre lo sucedido.

“Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién”, explicó la joven que vive uno de los momentos más complicados en su corta vida.

La mujer pidió que no la suplanten en redes sociales y mucho menos creen noticias falsas. “No estoy muerta. (...) Gracias a las personas que me ha brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares”.

Desde la difusión de la grabación, el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil rechazó los actos “que atenten contra la moral y las buenas costumbres” y condenó también “la difusión del material audiovisual”. Por tanto, decidieron despedir al personal del consorcio que estuvo involucrado en la filtración del video.