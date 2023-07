Hombre sobrevive a ataque de tiburón porque los delfines lo salvaron

Los delfines son considerados, por muchos especialistas, como uno de los animales marítimos más inteligentes. Muchos parques acuáticos cuentan con estos seres que brindan entretenimiento a grandes y chicos, pero ¿Un delfín ayudaría a una persona que es atacada por un tiburón?

Te recomendamos: Hombre asesina a la pareja de su exnovia y después acaba con su vida

En las últimas horas se comenzó a viralizar la historia de Martin Richardson, un hombre que gozaba de un paseo con delfines cerca del Mar Rojo. Durante el nado, el hombre sintió una mordida, de inmediato supo que se trataba de un tiburón.

tranquilamente súbitamente sintió que algo lo desgarraba a su costado. Inmediatamente trató de regresar al bote cuando vio mucha sangre en el agua, ese algo era un tiburón y le había arrancado un pedazo del brazo. Allí sucedió algo inesperado, pic.twitter.com/nYOKSz5zYL — Chicri José Assef (@jfssch) October 10, 2020

“Tan pronto como te golpean así en el agua, sabes exactamente lo que es”, reveló el hombre en una entrevista con el portal británico Daily Star. Durante la pelea, Richardson gritó por auxilio: ”Estaba gritando ‘tiburón’ a todo pulmón”.

El escualo ‘mako’ lo desgarró cinco veces mientras intentaba defenderse, lesionándole el pecho y la espalda: “El tiburón salió por debajo. Cuando me golpeó, le di un puñetazo tan fuerte como pude. Había mucha sangre. Sabía que me estaba dando vueltas. Estaba esperando el frenesí de alimentación. Acepté morir”.

Sigue leyendo: ¡De locos! Joven apuñala y mata a su primo porque le perdió su celular en Iztapalapa

Sin pensarlo, los delfines, con los que acababa de pasar tiempo, rodearon a Martin e impidieron que el tiburón realizara el golpe mortal hasta que lo ahuyentaron: “Me estoy acercando a los últimos metros y todo se vuelve muy silencioso, luego dos aletas se disparan detrás de mi hombro izquierdo.El ataque se había detenido en seco. Apostaría mi vida a que fueran aletas de delfín. Los delfines con los que nos detuvimos para interactuar intervinieron y detuvieron el ataque”.