¡Por defender a su dueño! Ladrón mata a lomito durante intento de robo

Los perros son considerados, por muchas personas, como el mejor amigo del hombre; desafortunadamente, hay sujetos que agreden a estos animales. En las últimas horas se dio a conocer el asesinato de un lomito en calles de la capital del país.

De acuerdo con el medio Fuerza Informativa Azteca, una persona le disparó a la mascota cuando caminaba por Eje Central y Manuel González. De acuerdo con la fuente antes citada: “Gracias a las cámaras encontraron al responsable; oficiales lo sacaron de una vecindad”.

#AlertaVialFIA | ¡Adiós, Zeus! 😥



Así se despide su dueño, de su fiel guardián. Zeus dio su vida para protegerlo de un #asaltante.



El #responsable fue capturado.https://t.co/ycOSIC8Cbf pic.twitter.com/m7HMlVE3GG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 21, 2023

En la grabación realizada por el videoreportero Armando Martínez, se puede ver el momento en que las dueñas del perro se abrazaron y lloraron por la perdida de su can. Los elementos de seguridad detuvieron al implicado para que un juez dicte el proceso a seguir tras la agresión al perrito.

En diversas actualizaciones se dio a conocer que “El perrito asesinado se llamaba Zeus; intentó defender a su dueño de un asalto”.

“Qué gente tan mala no tiene conciencia no tiene corazón no tiene sentimientos da tristeza esa persona”, “probre perrito qué culpa tiene, gente loca”, “Tipo con arma en esa zona… era asaltante. Y si el perro defendió. Por qué todos piensan que el perro atacó solo por atacar” o “Justicia”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.